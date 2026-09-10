LA MAÎTRESSE EN MAILLOT DE BAIN STUDIO 55 Toulouse
vendredi 2 octobre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LA MAÎTRESSE EN MAILLOT DE BAIN
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-29 21:30:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-10 2026-10-23 2026-10-29
Mandatée par le ministère de l’Education Nationale, une jeune psychologue atterrit dans la salle des profs d’une école maternelle. Ce qu’elle va y trouver est loin, très loin de ce qu’elle imaginait…
Entre une directrice à fleur de peau, un séducteur invétéré et un collègue aussi sensible qu’imprévisible, chaque séance vire au règlement de comptes… pour notre plus grand plaisir. Une comédie très drôle et profondément humaine.
Tout public à partir de 10 ans. 26 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Assigned by the Ministry of National Education, a young psychologist walks into the teachers’ lounge at a preschool. What she finds there is far—very far—from what she had imagined…
L’événement LA MAÎTRESSE EN MAILLOT DE BAIN Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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