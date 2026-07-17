La Maladie des Nuages, Idylia Albertine, Albert
lundi 20 juillet 2026 · Idylia Albertine · Albert
Informations pratiques
La Maladie des Nuages Lundi 20 juillet, 14h45 Idylia Albertine Somme
Compagnie ÉmoSonge
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T14:45:00+02:00 – 2026-07-20T15:45:00+02:00
Fin : 2026-07-20T14:45:00+02:00 – 2026-07-20T15:45:00+02:00
Conte écologique théâtralisé
« La Maladie des Nuages » vous emmène dans un voyage poétique et sensible explorant notre lien à la Terre.
Claudine Vigreux incarne Annaëlle ainsi que les différents personnages de cette aventure.
Une scénographie épurée – un baluchon – une chaise haute et quelques objets détournés – suffit à stimuler l’imaginaire.
Tout public familial dès 8 ans
À l’issue de la représentation, le public est invité à profiter d’un petit poème minute construit à partir de mots du spectacle ou d’une phrase et quelques thématiques comme l’écologie, la nature, l’empathie.
Idylia Albertine 42 Rue des Illieux, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 74 89 41 »}, {« type »: « email », « value »: « idylia.albertine@albert80.fr »}]
Conte théâtralisé
Nadine Demarey
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