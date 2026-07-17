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La Maladie des Nuages, Idylia Albertine, Albert

lundi 20 juillet 2026 · Idylia Albertine · Albert

La Maladie des Nuages, Idylia Albertine, Albert

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Idylia Albertine
Adresse
42 Rue des Illieux, 80300 Albert
Ville
80300 Albert
Département
Somme
Tarif
Compagnie ÉmoSonge

La Maladie des Nuages Lundi 20 juillet, 14h45 Idylia Albertine Somme

Compagnie ÉmoSonge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T14:45:00+02:00 – 2026-07-20T15:45:00+02:00
Fin : 2026-07-20T14:45:00+02:00 – 2026-07-20T15:45:00+02:00

Conte écologique théâtralisé

« La Maladie des Nuages » vous emmène dans un voyage poétique et sensible explorant notre lien à la Terre.
Claudine Vigreux incarne Annaëlle ainsi que les différents personnages de cette aventure.
Une scénographie épurée – un baluchon – une chaise haute et quelques objets détournés – suffit à stimuler l’imaginaire.
Tout public familial dès 8 ans
À l’issue de la représentation, le public est invité à profiter d’un petit poème minute construit à partir de mots du spectacle ou d’une phrase et quelques thématiques comme l’écologie, la nature, l’empathie.

Idylia Albertine 42 Rue des Illieux, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 74 89 41 »}, {« type »: « email », « value »: « idylia.albertine@albert80.fr »}]
Conte théâtralisé

Nadine Demarey

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