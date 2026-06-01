Raon-l’Étape

La Malle aux Histoires

8 rue Georges Clémenceau Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 09:30:00

fin : 2026-06-24 10:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Le mercredi 24 juin de 9h30 à 10h00, lecture d’albums sélectionnés pour Partir en livre , pour un public entre 4 et 7 ans, les plus grands et les parents sont également les bienvenus.

Sur inscription.Enfants

0 .

8 rue Georges Clémenceau Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 72 17

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English :

On Wednesday, June 24, from 9:30 %E0 to 10:00, there will be a reading of picture books selected for Partir en livre, for children ages 4 to 7; older children and parents are %E9galement welcome.

Registration required.

L’événement La Malle aux Histoires Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES