Informations pratiques

Sélestat

La Marche des Lumières

Rue des Chênes Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 16:00:00

fin : 2026-10-09 20:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Cet événement a pour objectif de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, de soutenir les personnes touchées par la maladie et de rassembler le public autour d’une soirée conviviale et solidaire

La Marche des Lumières revient pour une soirée rose.

Au programme

À partir de 16h00

Village préventif

Stands d’information et de sensibilisation

Présence de partenaires

Food-trucks et buvette

À partir de 17h45

Échauffement collectif

Séance de Zumba

De 18h00 à 20h30

Départ libre de la Marche des Lumières

Animations tout au long du parcours

Ensemble, soutenons la prévention et l’accompagnement. .

Rue des Chênes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 9 88 52 65 49 selestatcontrelecancer@gmail.com

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English :

The goal of this event is to raise awareness about breast cancer screening, support those affected by the disease, and bring the public together for a fun and supportive evening.

L’événement La Marche des Lumières Sélestat a été mis à jour le 2026-07-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme