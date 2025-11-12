La Marche des Lumières Sélestat
vendredi 9 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
La Marche des Lumières
Rue des Chênes Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09 16:00:00
fin : 2026-10-09 20:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Cet événement a pour objectif de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, de soutenir les personnes touchées par la maladie et de rassembler le public autour d’une soirée conviviale et solidaire
La Marche des Lumières revient pour une soirée rose.
Au programme
À partir de 16h00
Village préventif
Stands d’information et de sensibilisation
Présence de partenaires
Food-trucks et buvette
À partir de 17h45
Échauffement collectif
Séance de Zumba
De 18h00 à 20h30
Départ libre de la Marche des Lumières
Animations tout au long du parcours
Ensemble, soutenons la prévention et l’accompagnement. .
Rue des Chênes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 9 88 52 65 49 selestatcontrelecancer@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The goal of this event is to raise awareness about breast cancer screening, support those affected by the disease, and bring the public together for a fun and supportive evening.
L’événement La Marche des Lumières Sélestat a été mis à jour le 2026-07-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Dégustation vins & spécialités Sélestat 7 août 2026
- Corso Fleuri Sélestat 8 août 2026
- Jeu vidéo Mercredi Gaming Sélestat 12 août 2026
- Atelier ados défi photos Sélestat 13 août 2026
- Sortie le daim et la mémoire de l’Ill*Wald Sélestat 14 août 2026