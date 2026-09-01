LA MÉDIATHÈQUE DE NOUEILLES PEND LA CRÉMAILLÈRE ! Médiathèque de Noueilles Noueilles

Informations pratiques

Noueilles

LA MÉDIATHÈQUE DE NOUEILLES PEND LA CRÉMAILLÈRE !

Médiathèque de Noueilles 1 Grand Rue Noueilles Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Après réorganisation de ses espaces, la médiathèque de Noueilles invite à sa pendaison de crémaillère le dimanche 20 septembre, de 10 h à 17 h. Entrée libre.

### **A VOS AGENDAS INVITATION**

Un grand nettoyage puis une réorganisation progressive des espaces ont été engagés depuis février. L’équipe des bénévoles invite les usagers de la médiathèque, tous les villageois, ainsi que ses comparses des bibliothèques avoisinantes et ses libraires préférées, à

### sa pendaison de crémaillère

**le dimanche 20 septembre de 10 h à 17 heures**

pour présenter le résultat de sa grande entreprise 2026 ! .

Médiathèque de Noueilles 1 Grand Rue Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie info@noueilles.fr

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English :

Following the reorganization of its spaces, the Noueilles Media Library invites you to its housewarming party on Sunday, September 20, from 10 a.m. to 5 p.m. Admission is free.

L’événement LA MÉDIATHÈQUE DE NOUEILLES PEND LA CRÉMAILLÈRE ! Noueilles a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE