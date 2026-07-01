La médiathèque en balade la quête du remède magique Jardin Potager Bonnétable

Informations pratiques

Bonnétable

La médiathèque en balade la quête du remède magique

Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Un mystère plane sur le jardin… Un remède précieux a disparu !

Au fil d’histoires pleines de surprises, les enfants partiront à l’aventure pour aider à le retrouver. Entre lectures, indices cachés et petite chasse au trésor dans le jardin, ils devront observer, chercher et coopérer pour résoudre le mystère.

Animation proposée par la médiathèque Le Lien, gratuit sur inscription auprès de la médiathèque Le Lien mediatheque-lelien@mainesaosnois.fr .

Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire mediatheque-lelien@mainesaosnois.fr

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English :

L’événement La médiathèque en balade la quête du remède magique Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Maine Saosnois