Informations pratiques

Montblanc

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA JUSTE UNE ILLUSION

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

La médiathèque vous propose une projection autour du film Juste une illusion d’Olivier Nakache et Eric Toledano.

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion …. .

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr

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English : LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA JUSTE UNE ILLUSION

The media center is hosting a screening of the film Just an Illusion by Olivier Nakache and Eric Toledano.

L’événement LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA JUSTE UNE ILLUSION Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34