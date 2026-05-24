Montblanc

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

La médiathèque vous propose une projection autour du film La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa.

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis. .

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr

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English :

The media library invites you to a screening of Thierry Klifa’s film The Richest Woman in the World .

L’événement LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34