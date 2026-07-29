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AGENDA · Le Tréport

La médiathèque numérique s’invite à la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport

vendredi 7 août 2026 · Esplanade Louis Aragon · Le Tréport

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Esplanade Louis Aragon
Adresse
Cabine Lire à la plage
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

La médiathèque numérique s’invite à la plage

Esplanade Louis Aragon Cabine Lire à la plage Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Venez découvrir ses ressources livres, musiques, films, presse…
Accessible partout gratuitement !   .

Esplanade Louis Aragon Cabine Lire à la plage Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20 

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English : La médiathèque numérique s’invite à la plage

L’événement La médiathèque numérique s’invite à la plage Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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