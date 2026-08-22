La médiathèque vient à votre rencontre Devant l’école Paul Baratgin Lannemezan
mardi 22 septembre 2026 · Devant l'école Paul Baratgin · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
La médiathèque vient à votre rencontre
Devant l’école Paul Baratgin 346 rue Pasteur Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 16:30:00
fin : 2026-09-22 18:00:00
Date(s) :
2026-09-22
À l’occasion de quatre rendez-vous hors les murs, venez découvrir une sélection de livres et de jeux, échanger avec l’équipe et, si vous le souhaitez, vous inscrire directement sur place.
Rendez-vous de 16h30 à 18h
Mardi 8 septembre Las Moulias, devant l’école
Mardi 15 septembre Bourtoulets, devant l’école
Mardi 22 septembre square devant l’école Baratgin
Mardi 29 septembre La Plantade, devant les jeux
Tout public Entrée libre.
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Devant l’école Paul Baratgin 346 rue Pasteur Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50
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English :
%C0 Come discover a selection of books and games at four off-site events, chat with the staff, and—if you’d like—sign up right there on the spot.
Events from 4:30 p.m. to 6:00 p.m.:
Tuesday, September 8: Las Moulias, in front of the school
Tuesday, September 15: Bourtoulets, in front of the school
Tuesday, September 22: the square in front of the Baratgin school
Tuesday, September 29: La Plantade, in front of the playground
Open to the public. Free admission.
L’événement La médiathèque vient à votre rencontre Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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