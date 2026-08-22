La médiathèque vient à votre rencontre LANNEMEZAN Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

La médiathèque vient à votre rencontre

LANNEMEZAN Devant les jeux du Parc du Guérissa La Plantade Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 16:30:00

fin : 2026-09-29 18:00:00

Date(s) :

2026-09-29

À l’occasion de quatre rendez-vous hors les murs, venez découvrir une sélection de livres et de jeux, échanger avec l’équipe et, si vous le souhaitez, vous inscrire directement sur place.

Rendez-vous de 16h30 à 18h

Mardi 8 septembre Las Moulias, devant l’école

Mardi 15 septembre Bourtoulets, devant l’école

Mardi 22 septembre square devant l’école Baratgin

Mardi 29 septembre La Plantade, devant les jeux

Tout public Entrée libre.

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LANNEMEZAN Devant les jeux du Parc du Guérissa La Plantade Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50

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English :

%C0 Come discover a selection of books and games at four off-site events, chat with the staff, and—if you’d like—sign up right there on the spot.

Events from 4:30 p.m. to 6:00 p.m.:

Tuesday, September 8: Las Moulias, in front of the school

Tuesday, September 15: Bourtoulets, in front of the school

Tuesday, September 22: the square in front of the Baratgin school

Tuesday, September 29: La Plantade, in front of the playground

Open to the public. Free admission.

L’événement La médiathèque vient à votre rencontre Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65