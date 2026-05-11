La médiathèque Virginia Woolf au parc Kellermann (juillet-août 2026) Parc Kellermann Paris

Entrée

libre.

Le mardi après-midi, de 16h30 à 18h, du 7 juillet au 25 août inclus.

Annulation en cas de météo défavorable ou de canicule.

Tout savoir sur les bibliothèques hors les murs

Petits et grands, venez retrouver l’équipe de la médiathèque pour jouer, lire ou écouter de nombreuses histoires à l’ombre des arbres du parc Kellermann !

Du mardi 07 juillet 2026 au mardi 25 août 2026 :

mardi

de 16h30 à 18h00

Fermé le mardi 14 juillet 2026

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T19:30:00+02:00

fin : 2026-08-25T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T16:30:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-21T16:30:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-28T16:30:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-08-04T16:30:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-11T16:30:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-18T16:30:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-25T16:30:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00

Parc Kellermann 19, rue de la Poterne-des-Peupliers 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Parc Kellermann et trouvez le meilleur itinéraire

