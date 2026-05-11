Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La médiathèque Virginia Woolf au parc Kellermann (juillet-août 2026) Parc Kellermann Paris

La médiathèque Virginia Woolf au parc Kellermann (juillet-août 2026) Parc Kellermann Paris

La médiathèque Virginia Woolf au parc Kellermann (juillet-août 2026) Parc Kellermann Paris mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Parc Kellermann

Adresse : 19, rue de la Poterne-des-Peupliers

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif : <p><br></p>

Entrée
libre.

Le mardi après-midi, de 16h30 à 18h, du 7 juillet au 25 août inclus.

Annulation en cas de météo défavorable ou de canicule.

Tout savoir sur les bibliothèques hors les murs

Petits et grands, venez retrouver l’équipe de la médiathèque pour jouer, lire ou écouter de nombreuses histoires à l’ombre des arbres du parc Kellermann !
Du mardi 07 juillet 2026 au mardi 25 août 2026 :
mardi
de 16h30 à 18h00
Fermé le mardi 14 juillet 2026
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T19:30:00+02:00
fin : 2026-08-25T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T16:30:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-21T16:30:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-28T16:30:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-08-04T16:30:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-11T16:30:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-18T16:30:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-25T16:30:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00

Parc Kellermann 19, rue de la Poterne-des-Peupliers  75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR


Afficher la carte du lieu Parc Kellermann et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)