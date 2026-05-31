« La médina de Lyon » images, clichés, imaginaires…, Place Balanche quartier Moncey, Lyon
« La médina de Lyon » images, clichés, imaginaires…, Place Balanche quartier Moncey, Lyon samedi 19 septembre 2026.
« La médina de Lyon » images, clichés, imaginaires… Samedi 19 septembre, 09h30 Place Balanche quartier Moncey Métropole de Lyon
limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Promenade dans le quartier Moncey appelé depuis 1920 « la médina de Lyon » (architecture, urbanisme, commerces, sociabilités, identités, récits… ) organisée par l’association la place du pont, comité d’habitants et de commerçants du quartier de Moncey.
Place Balanche quartier Moncey Place Ballanche 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Quartier Moncey tram T1 et métro (ligne D) arrêt Guillotière
Promenade dans le quartier Moncey appelé depuis 1920 « la médina de Lyon » (architecture, urbanisme, commerces, sociabilités, identités, récits… ) organisée par l’association la place du pont, comité…
©antonamf
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