La Micro-Folie au parc Micro-Folie Montardon

Informations pratiques

Montardon

La Micro-Folie au parc

Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 16:00:00

fin : 2026-09-01 17:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Un petit atelier créatif en plein air pour les enfants qui passent, les familles qui flânent, les

curieux. .

Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : La Micro-Folie au parc

L’événement La Micro-Folie au parc Montardon a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran