La Micro-Folie au parc Micro-Folie Montardon
mardi 1 septembre 2026 · Micro-Folie · Montardon
Informations pratiques
Montardon
La Micro-Folie au parc
Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 16:00:00
fin : 2026-09-01 17:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Un petit atelier créatif en plein air pour les enfants qui passent, les familles qui flânent, les
curieux. .
Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : La Micro-Folie au parc
L’événement La Micro-Folie au parc Montardon a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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