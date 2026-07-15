La Micro Folie de la CAB | Collection A la campagne Micro Folie de la CAB Bergerac

mercredi 16 septembre 2026 · Micro Folie de la CAB · Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

La Micro Folie de la CAB | Collection A la campagne

Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-25 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Collection A la campagne

Vous êtes invités à suivre le regard des artistes sur le monde rural.

Du milieu du 19eme siècle à aujourd’hui .

Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91 micro-folie@la-cab.fr

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English : La Micro Folie de la CAB | Collection A la campagne

L’événement La Micro Folie de la CAB | Collection A la campagne Bergerac a été mis à jour le 2026-07-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides