La Micro Folie de la CAB | Collection A la campagne Micro Folie de la CAB Bergerac
mercredi 16 septembre 2026 · Micro Folie de la CAB · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
La Micro Folie de la CAB | Collection A la campagne
Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-25 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Collection A la campagne
Vous êtes invités à suivre le regard des artistes sur le monde rural.
Du milieu du 19eme siècle à aujourd’hui .
Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91 micro-folie@la-cab.fr
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English : La Micro Folie de la CAB | Collection A la campagne
L’événement La Micro Folie de la CAB | Collection A la campagne Bergerac a été mis à jour le 2026-07-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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