La Mini troupe Le paradis c’est l’Enfer Rollmops Théâtre Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer

La Mini troupe Le paradis c’est l’Enfer Rollmops Théâtre

60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Laurent Cappe, metteur en scène du Rollmops Théâtre, propose une expérience nouvelle: un atelier dont le seul objectif sera le montage d’une pièce, mais aussi la participation à quelques évènementiels du Rollmops au cours de la saison.

Un atelier que nous considèrerons comme la mini-troupe du Rollmops.

Lors de sa première saison d’existence, la mini-troupe a ainsi pu monter Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, avant de s’attaque au monumental Cyrano de Bergerac, et de se lancer dans l’aventure de l’écriture collective avec Le Paradis, c’est l’enfer.

Cet atelier est destiné aux amateurs ayant déjà une certaine pratique, voire une pratique certaine du théâtre… et ayant de la motivation (la régularité est exigée en ce qui concerne la présence aux séances) !

Ici, pas ou peu d’exercices, mais l’exigence des répétitions afin de tendre vers le meilleur résultat possible en fin de saison.

Ils étaient treize. Treize à voler vers une destination de rêve. Treize ? Ils auraient dû y voir un signe ! Car à la suite du crash de leur avion, c’est à la porte du paradis, mais du vrai, qu’ils se retrouvent. Et nos touristes en goguette éternelle se demandent bien pourquoi, mais pourquoi cette fichue porte refuse obstinément de s’ouvrir…

Regardez-les, écoutez-les, et vous aurez sans aucun doute quelques éléments de réponse !

A partir de jeux d’écriture collectifs, Laurent Cappe a composé cette comédie déjantée flirtant avec l’absurde. La mini-troupe se lâche, et vous promet une heure de pur bonheur !

La Capelle les Boulogne

Réservation sur le site du Rollmops le vendredi 03 octobre

Belle et Houllefort

Samedi 04 octobre .

60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 27 31 contact@rollmopstheatre.fr

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L’événement La Mini troupe Le paradis c’est l’Enfer Rollmops Théâtre Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale