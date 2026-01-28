La minute internationale des odeurs Mettons le nez dehors Les Jardins Suspendus Le Havre

La minute internationale des odeurs Mettons le nez dehors

Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 09:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Après le succès de l’édition 2025, Atmo Normandie (Observatoire de la qualité de l’air en Normandie) annonce le retour de la Minute internationale des odeurs en 2026. Cet événement unique invite chacun à redécouvrir le monde olfactif à travers une expérience sensorielle pour une sensibilisation immersive et collective.

Depuis 2 ans, le 10/06 à 10 h 06, le public est invité à noter à l’instant T l’odeur perçue, les émotions, souvenirs et les impressions qu’elle évoque. L’association collecte les cartes et les présente dans des expositions consacrées à l’odorat, pour redonner à ce sens et aux odeurs toute leur importance.

Cette année, les Jardins suspendus rejoignent l’aventure

– 9 h 30 accueil et lancement de l’événement RDV entrée des serres de collection

Lors d’un atelier participatif, nous vous proposons un moment collectif pour participer à l’événement et échanger sur les odeurs des Jardins suspendus et leurs évocations.

– 10 h 06 la minute olfactive

Des cartes bristol seront mises à votre disposition à l’accueil des serres. Votre mission laissez une odeur vous imprégner puis décrivez-la et exprimez ce qu’elle vous évoque (sensation, émotion, souvenir, etc.). Les cartes seront ensuite transmises à Atmo Normandie.

– Alvéole N°10 Exposition Retour sur La Minute internationale des odeurs 2025

Découvrez une partie des bristols récoltés par Atmo Normandie en 2025 et les enjeux autour du diagnostic de l’anosmie (perte de l’odorat), thème de la Minute internationale des odeurs 2025. .

Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

