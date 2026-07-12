Informations pratiques

Lattes

LA MISÉRABLE

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes Hérault

Tarif : 18 – 18 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

La Misérable, c’est la mise en lumière de l’ombre de Victor Hugo, Juliette Drouet, la femme qui inspira le personnage de Causette.

C’est la docilité d’une femme indocile qui s’est chargée d’accompagner le plus grand poète de tous les temps pour qu’il aille au bout de son œuvre au prix de 50 ans d’amour et d’une emprise réciproque.

Vendredi 20 novembre à 20H30

Durée 1H10

À partir de 14 ans

La Misérable, c’est la mise en lumière de l’ombre de Victor Hugo, Juliette Drouet, la femme qui inspira le personnage de Causette.

C’est la docilité d’une femme indocile qui s’est chargée d’accompagner le plus grand poète de tous les temps pour qu’il aille au bout de son œuvre au prix de 50 ans d’amour et d’une emprise réciproque.

Juliette Drouet est son héroïne, sa muse, sa passion, sa copiste, son inspiratrice, mais aussi sa prisonnière. Hugo, l’enferme dans une chambre de bonne pendant 14 ans pour ne l’avoir rien que pour lui.

Elle lui écrira des milliers de lettres, pendant sa captivité, tout en restant son éternel soutien, dévouée corps et âme.

Deux êtres inséparables bercés par un amour secret et obsessionnel, pour le meilleur et pour le pire !

Sur réservation .

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English : LA MISÉRABLE

*La Misérable* sheds light on the shadow of Victor Hugo—Juliette Drouet, the woman who inspired the character of Cosette.

It is the docility of a headstrong woman who took it upon herselfto support the greatest poet of all time so that he could complete his life’s work—at the cost of 50 years of love and a mutual dependence.

L’événement LA MISÉRABLE Lattes a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER