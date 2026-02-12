La mode au 17e siècle Château de Grignan Grignan
La mode au 17e siècle Château de Grignan Grignan samedi 31 octobre 2026.
La mode au 17e siècle
Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan Drôme
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Dans le cadre de l’Année Sévigné.
–
Par Yvane Jacob.
Conférence suivie d’un temps d’échange.
.
Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Sévigné Year.
–
By Yvane Jacob.
Lecture followed by a Q&A session.
L’événement La mode au 17e siècle Grignan a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes