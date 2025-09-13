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AGENDA · Marseille 7e Arrondissement

La mort sublimée Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

samedi 12 décembre 2026 · Abbaye Saint-Victor · Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Abbaye Saint-Victor
Adresse
3 Rue De l'Abbaye
Ville
13007 Marseille 7e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
7 7 7

Marseille 7e Arrondissement

La mort sublimée

Samedi 12 décembre 2026 de 14h30 à 16h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:30:00
fin : 2026-12-12 16:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Visite guidée à thème La mort sublimée, les sarcophages de Saint-Victor
Découvrez Saint-Victor de Marseille à travers ses sarcophages, son art funéraire et le message des morts dans l’antiquité chrétienne.

Accompagnés par Annabelle Ibghi, déambulez dans Saint-Victor, de la basilique supérieure aux cryptes, à la découverte d’une partie de son histoire.

Durée de la visite 1h30
Nombre de places limité, réservation conseillée   .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62  contact@amisdesaintvictor.com

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English :

Guided tour Death sublimated, the sarcophagi of Saint-Victor

L’événement La mort sublimée Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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