La mort sublimée Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
samedi 12 décembre 2026 · Abbaye Saint-Victor · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
La mort sublimée
Samedi 12 décembre 2026 de 14h30 à 16h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:30:00
fin : 2026-12-12 16:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Visite guidée à thème La mort sublimée, les sarcophages de Saint-Victor
Découvrez Saint-Victor de Marseille à travers ses sarcophages, son art funéraire et le message des morts dans l’antiquité chrétienne.
Accompagnés par Annabelle Ibghi, déambulez dans Saint-Victor, de la basilique supérieure aux cryptes, à la découverte d’une partie de son histoire.
Durée de la visite 1h30
Nombre de places limité, réservation conseillée .
Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com
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English :
Guided tour Death sublimated, the sarcophagi of Saint-Victor
L’événement La mort sublimée Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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