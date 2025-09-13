La mort sublimée Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

La mort sublimée

Samedi 12 décembre 2026 de 14h30 à 16h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:30:00

fin : 2026-12-12 16:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Visite guidée à thème La mort sublimée, les sarcophages de Saint-Victor

Découvrez Saint-Victor de Marseille à travers ses sarcophages, son art funéraire et le message des morts dans l’antiquité chrétienne.



Accompagnés par Annabelle Ibghi, déambulez dans Saint-Victor, de la basilique supérieure aux cryptes, à la découverte d’une partie de son histoire.



Durée de la visite 1h30

Nombre de places limité, réservation conseillée .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour Death sublimated, the sarcophagi of Saint-Victor

L’événement La mort sublimée Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille