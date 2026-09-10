LA MÒSSA + SOLLÙNA FESTIVAL OCCITANIA LE TAQUIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA MÒSSA + SOLLÙNA FESTIVAL OCCITANIA

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10.8 – 10.8 – EUR

10.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Pour ce tout premier événement de son édition 2026, le Festival Occitania s’associe au Taquin pour un concert-balèti avec les groupes La Mòssa et Sollùna !

La Mòssa est un mouvement perpétuel, un tourbillon polyphonique et percussif.

Dans cette histoire de mouvement perpétuel qu’est La Mòssa, il y a un c(h)oeur de quatre artistes bien décidées à mêler leurs timbres et leurs percussions en secouant quelques stéréotypes. Abreuvées à la source de répertoires traditionnels pour polir un bijou de premier album, elles nous offrent aujourd’hui un nouveau plongeon. En créant un set de compositions bien ancrées dans le présent, ces quatre femmes bouleversent avec plus d’âpreté l’apparente naïveté de rythmiques et de mélodies venues de traditions séculaires.

La Mòssa monte encore en puissance dans ses interactions avec les sons et les sens des mots. Pour ce répertoire majoritairement composé par ses bons soins, le groupe pose une nouvelle empreinte sur son histoire… Chaque membre du groupe participe à cette grande agape musicale, toute à la fois subtile, fiévreuse et engagée. On y trouve des goûts venus de terres de métissages l’Italie méridionale comme terreau originel, La Réunion et ses mots bonbons-piments, l’Espagne poétisée par Garcia Lorca, l’Occitanie forte en gueule… Trois reprises se mêlent à ce nouveau set ; des réinterprétations hybrides venues de Suède, du Venezuela et des Pouilles.

Emmanuelle Ader, Sara Giommetti, Aude Marchand et Lilia Ruocco s’affranchissent des codes du genre en puisant dans leur liberté autant que dans leurs influences respectives. À la recherche de sonorités plus rugueuses, elles convoquent avec force les percussions qui deviennent une sixième voix et ajoutent de la matière. 10.8 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

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English :

For this very first event of its 2026 edition, the Occitania Festival is teaming up with Le Taquin for a concert and dance party featuring the bands La Messa and Solléna!

L’événement LA MÒSSA + SOLLÙNA FESTIVAL OCCITANIA Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE