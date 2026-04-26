La musique est un voyage, concert de la harpiste Aurore Esposito Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Samedi 23 mai, 11h00

Moment musical à la Bibliothèque

La musique est un voyage… et le Conservatoire de Rennes promettent de belles découvertes. La harpe ainsi que le fonds documentaire Tournier seront mis à l’honneur grâce à Aurore Esposito. Ce moment musical est suivi d’un temps d’échange avec la musicienne.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

