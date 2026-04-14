La musique s’invite parmi les œuvres : parcours chanté, Musée du Gévaudan, Mende

La musique s’invite parmi les œuvres : parcours chanté Samedi 23 mai, 17h30, 19h00 Musée du Gévaudan Lozère

Limité à 15 personnes maximum par visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Samedi 23 mai – Nuit européenne des Musées

à 17h30 et 19h00

Visites chantées !

La chanteuse et compositrice Delphine Roume, accompagnée par le guitariste Tony Margalejo, vous proposent un parcours chanté, en petit comité, face aux œuvres du musée. Un hommage poétique au musée, sa scénographie, ses petites et grandes figures…

1 h | gratuit | sur réservation au 04 66 49 85 85

Musée du Gévaudan 3 Rue de l’Epine, 48000 Mende, France Mende 48000 Lozère Occitanie +33466498585 http://www.musee-du-gevaudan.fr Géologie, paléontologie, archéologie, préhistoire et protohistoire des Causses, âge du fer, époque gallo-romaine, mérovingienne, arts et traditions populaires de la Lozère, art sacré, collections lapidaires (toutes époques). Beaux arts, art contemporain, histoire naturelle. Gare SNCF : 15 minutes à pieds. Gare routière : 10 minutes à pieds. Bus : Théophile Roussel, Aigues-Passes. Depuis Lyon : N 88 via Saint-Étienne, Le Puy-en-Velay. Depuis Montpellier ou Clermont-Ferrand : A 75, sortie 39.1 Mende / Chanac / Florac. Parking le plus proche : parking du Mazel (payant la semaine). Parking gratuit le plus proche : parking du Faubourg Montbel.

Samedi 23 mai – Nuit européenne des Musées

©MuseeduGevaudan