La Nature et nous Les frelons asiatiques Salle Charles Trenet Le Mans
La Nature et nous Les frelons asiatiques Salle Charles Trenet Le Mans vendredi 9 octobre 2026.
La Nature et nous Les frelons asiatiques
Salle Charles Trenet 67, rue Alfred de Vigny Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
L’association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza au Mans organise une nouvelle conférence la Nature et nous .
Le 09 Octobre 2026
Les frelons asiatiques
par Monsieur Jean Paul Buchot de l’USAS du Mans .
Salle Charles Trenet 67, rue Alfred de Vigny Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 86 21 09 annechantal.taschon7@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza in Le Mans is organizing a new conference Nature and us .
L’événement La Nature et nous Les frelons asiatiques Le Mans a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Le Mans