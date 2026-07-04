Informations pratiques

Champagnat

La Naute Apes O’clock

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Tout droit sorti de l’imaginaire d’un collectif de sept musiciens rennais, Apes O’Clock débarque à La Naute pour vous en mettre plein les oreilles et les yeux. Depuis 2015, ces bêtes de scène sillonnent les routes de France avec une énergie inépuisable et un seul mot d’ordre que le spectacle continue !

Leur marque de fabrique ? Un “rock cuivré” résolument percutant, qui se plaît à mélanger les genres avec une audace folle. Préparez-vous à un cocktail explosif où s’entrechoquent

La puissance brute du rock et la fureur du punk.

Le groove du hip-hop, du blues et des rythmiques latinos.

Une section cuivres omniprésente qui vient marteler chaque titre avec une efficacité redoutable. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

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English : La Naute Apes O’clock

L’événement La Naute Apes O’clock Champagnat a été mis à jour le 2026-07-04 par Marche et Combraille en Aquitaine