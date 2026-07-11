Informations pratiques

Champagnat

La Naute TisDass

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Mené par le chanteur et guitariste Moussa Kildjate Albadé, Tisdass (qui signifie “Piliers” en langue tamasheq) est le fier représentant d’une culture millénaire. Ayant choisi la puissance de la guitare et des mots plutôt que les armes, le groupe défend un vibrant message de paix, d’indépendance et d’espoir pour son peuple.

Si leurs racines plongent profondément dans le blues touareg de leurs aînés, préparez-vous à une véritable secousse la musique de Tisdass prend aujourd’hui un virage rock assumé à 180 degrés !

Au programme de cette transe sahélienne :

Des grooves chaleureux et hypnotiques, sublimés par des chœurs et des clappements de mains traditionnels.

Des rythmes accélérés et résolument dansants, portés par une basse groovy et une batterie percutante.

Des textes poignants rendant hommage aux femmes touarègues et alertant sur les enjeux écologiques. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

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English : La Naute TisDass

L’événement La Naute TisDass Champagnat a été mis à jour le 2026-07-04 par Marche et Combraille en Aquitaine