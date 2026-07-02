La Naute Ciné plein air nos amis les bêtes Champagnat
dimanche 9 août 2026 · Champagnat
Informations pratiques
Champagnat
La Naute Ciné plein air nos amis les bêtes
Etang de la naute Champagnat Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Installez-vous confortablement sous les étoiles face au plan d’eau pour une séance de cinéma en plein air pas comme les autres ! Cette année, Naut’active s’associe au dispositif Court Circuit pour vous concocter un programme de 9 courts-métrages drôles, poétiques et percutants (durée totale 88 min, dès 10 ans) qui mettent nos amies les bêtes à l’honneur.
De l’ours polaire insomniaque dans l’Himalaya au taureau séparé de ses vaches par le mur de Berlin, en passant par des crapauds explorant une villa abandonnée ou un réalisateur animalier qui tente désespérément de se faire obéir… une chose est sûre ces charmantes bestioles n’ont pas fini de nous en faire voir de toutes les couleurs ! Entre rires, fables modernes et techniques d’animation sublimes, préparez-vous à poser un autre regard sur le monde animal.
Prenez vos plaids, vos transats et venez partager ce moment magique en famill .
Etang de la naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 01 73 94
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English : La Naute Ciné plein air nos amis les bêtes
L’événement La Naute Ciné plein air nos amis les bêtes Champagnat a été mis à jour le 2026-07-02 par Marche et Combraille en Aquitaine
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