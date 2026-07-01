La Naute Battle de locking internationale Champagnat
mercredi 22 juillet 2026 · Champagnat
Informations pratiques
Champagnat
La Naute Battle de locking internationale
Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 21:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Alerte événement ! La Naute se transforme en temple de la Street Dance le temps d’un après-midi exceptionnel. Pour cette nouvelle édition, Naut’active frappe fort en accueillant un Battle International de Locking de haut vol. Danseurs et danseuses d’élite venus des quatre coins du globe vont s’affronter à coup de “locks”, de points et de drops survoltés au rythme des meilleurs breaks funk.
Sous l’œil aiguisé d’un jury international de prestige, les meilleurs spécialistes de la discipline rivaliseront de créativité, de technique et d’humour pour décrocher le titre. Que vous soyez fin connaisseur ou simplement curieux de découvrir l’énergie brute et ultra-festive du locking, venez vibrer et donner de la voix pour encourager les participants dans une ambiance surchauffée et 100 % “Good Vibes” ! .
Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54
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English : La Naute Battle de locking internationale
L’événement La Naute Battle de locking internationale Champagnat a été mis à jour le 2026-07-02 par Marche et Combraille en Aquitaine
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