Informations pratiques

Champagnat

La Naute LE BUS

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Une séance spectaculaire et déjantée pour redécouvrir le 7ème Art !

BUS-Pop-Corn

Né il y a un peu plus de 10 ans d’une joyeuse réunion d’ami.e.s à Grenoble, le Big Ukulélé Syndicate est devenu un collectif incontournable fort de 17 artistes. Avec une énergie débordante et une approche artistique toujours teintée d’humour, la troupe a déjà conquis un public de plus en plus nombreux au fil de plus de 300 concerts.

Aujourd’hui, tel un Jedi, le B.U.S est de retour avec sa toute nouvelle création Pop Corn. Les artistes remettent leur instrument fétiche sous le feu des projecteurs pour déclarer leur flamme au cinéma. Ils s’emparent des bandes originales iconiques pour les réarranger et les réinventer, offrant une bande-son à la fois joyeuse et décalée. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

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English : La Naute LE BUS

L’événement La Naute LE BUS Champagnat a été mis à jour le 2026-07-02 par Marche et Combraille en Aquitaine