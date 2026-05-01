Marseille 2e Arrondissement

La Navale Indus’3Days

Samedi 23 mai 2026 de 9h30 à 11h.

Jeudi 4 juin 2026 de 9h30 à 11h. 7 boulevard Bassin de Radoub Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-06-04 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-04

Association culturelle ayant pour objet de rassembler tous les documents et témoignages qui ont trait à l’histoire collective de la réparation navale, tant au cours des années passées que dans la période présente.

Elle propose la recherche par ses membres des évolutions humaines, sociales, professionnelles, techniques et économiques dans cette activité ainsi que son environnement. Elle vise également à la diffusion par tous les moyens d’expression appropriés, de la production humaine et sociale, artistique et scientifique qu’elle assurera ou animera.



A découvrir pendant la visite

Documents et archives, matériels utilisés par les ouvriers de la réparation navale. Maquettes animées représentant des activités .

7 boulevard Bassin de Radoub Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.Fr

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English :

A cultural association whose aim is to collect all documents and testimonials relating to the collective history of ship repair, both in the past and in the present.

L’événement La Navale Indus’3Days Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille