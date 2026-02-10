LA NEMOURIENNE 8ème édition centre ville Nemours

LA NEMOURIENNE 8ème édition

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

2026-04-26

8ème édition- LA NEMOURIENNE Course Hors stade labellisée 5 km et 10 km qualificatifs championnats de France Les inscriptions se font en ligne via la plateforme Protiming https://www.protiming.fr/Runnings/detail/8089-La-Nemourienne

centre ville CENTRE VILLE NEMOURS Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 40 51 lanemourienne@ville-nemours.fr

8th edition- LA NEMOURIENNE Off road race 5 km and 10 km qualifiers for the French championships Registrations can be made online via the Protiming platform: https://www.protiming.fr/Runnings/detail/8089-La-Nemourienne

