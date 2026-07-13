LA NOCE D’ALFONSE Perpignan
vendredi 18 décembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LA NOCE D’ALFONSE
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 28.8 – 28.8 – 32
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-18 19:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20
Un cirque festif et déjanté où acrobaties, musique québécoise et humour transforment la scène en grande célébration collective.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A festive and wild circus where acrobatics, Quebec music, and humor transform the stage into a huge collective celebration.
L’événement LA NOCE D’ALFONSE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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