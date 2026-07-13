Informations pratiques

Perpignan

LA NOCE D’ALFONSE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28.8 – 28.8 – 32

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-18 19:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20

Un cirque festif et déjanté où acrobaties, musique québécoise et humour transforment la scène en grande célébration collective.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A festive and wild circus where acrobatics, Quebec music, and humor transform the stage into a huge collective celebration.

L’événement LA NOCE D’ALFONSE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME