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AGENDA · Perpignan

LA NOCE D’ALFONSE Perpignan

vendredi 18 décembre 2026 · Perpignan

LA NOCE D’ALFONSE Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
28.8 28.8 32 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

LA NOCE D’ALFONSE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28.8 – 28.8 – 32

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-18 19:00:00
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20

Un cirque festif et déjanté où acrobaties, musique québécoise et humour transforment la scène en grande célébration collective.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A festive and wild circus where acrobatics, Quebec music, and humor transform the stage into a huge collective celebration.

L’événement LA NOCE D’ALFONSE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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