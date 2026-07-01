UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-du-Gard

La nocturne du musée, Maison Rouge musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

jeudi 30 juillet 2026 · Maison Rouge musée des vallées cévenoles · Saint-Jean-du-Gard

La nocturne du musée, Maison Rouge musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Maison Rouge musée des vallées cévenoles
Adresse
35 Grand rue, 30270 Saint-Jean du-Gard
Ville
30270 Saint-Jean-du-Gard
Département
Gard

La nocturne du musée 30 juillet et 13 août Maison Rouge musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T18:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T18:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:00:00+02:00

Maison Rouge musée des vallées cévenoles 35 Grand rue, 30270 Saint-Jean du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 04 66 85 10 48 https://www.maisonrouge-musee.fr https://www.facebook.com/MaisonRougeMusee/
Le musée est ouvert gratuitement de 18h à 22h. À 18h30, visite guidée du musée (2 €, réservation conseillée)

À voir aussi à Saint-Jean-du-Gard (Gard)