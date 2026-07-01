AGENDA · Saint-Jean-du-Gard
Récital d’orgue, Temple de Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard
mercredi 12 août 2026 · Temple de Saint-Jean-du-Gard · Saint-Jean-du-Gard
Informations pratiques
Récital d’orgue Mercredi 12 août, 18h30 Temple de Saint-Jean-du-Gard Gard
Libre participation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T18:30:00+02:00 – 2026-08-12T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T18:30:00+02:00 – 2026-08-12T19:30:00+02:00
Au programme des oeuvres de Vivaldi, Bach, Mozart…
©Thierry Martin
Temple de Saint-Jean-du-Gard Place Augustine Soubeiran, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie
Récital d’orgue de Thierry Martin, organiste de la cathédrale d’Alès, au bénéfice de l’association Al Sourel.