Récital d’orgue, Temple de Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard

Informations pratiques

Récital d’orgue Mercredi 12 août, 18h30 Temple de Saint-Jean-du-Gard Gard

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T18:30:00+02:00 – 2026-08-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T18:30:00+02:00 – 2026-08-12T19:30:00+02:00

Au programme des oeuvres de Vivaldi, Bach, Mozart…

©Thierry Martin

Temple de Saint-Jean-du-Gard Place Augustine Soubeiran, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Récital d’orgue de Thierry Martin, organiste de la cathédrale d’Alès, au bénéfice de l’association Al Sourel.