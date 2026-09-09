La noire de…, Bmvr Alcazar, Marseille

Informations pratiques

La noire de… Vendredi 2 octobre, 15h00 Bmvr Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

La noire de…

D’ousmane Sembène

Avec Mbissine Thérèse Diop, Anne-Marie Jelinek, Robert Fontaine.

France/Sénégal, 1966, 1h, version restaurée 4K

Projection suivie d’un échange avec le public.

Une jeune nourrice sénégalaise rejoint ses patrons français à Antibes. Elle espère découvrir la France et veut la visiter, elle comprend vite que sa patronne ne l’a fait venir que pour servir de bonne à tout faire, sans aucun répit.

Sélection Semaine de la Critique du festival de Cannes 1966 • Prix Jean Vigo 1966.

Tout au long de sa carrière, Sembène Ousmane s’est distingué comme un cinéaste et écrivain de renommée mondiale. Auteur de nombreux courts et longs métrages à succès, il est surtout connu pour son film La Noire de…,qui reste l’oeuvre la plus singulière et emblématique de son parcours. Car La Noire de… n’est pas seulement son premier long métrage, mais aussi le premier réalisé par un cinéaste d’Afrique subsaharienne. Ce film a marqué la fin du décret Laval de 1934, qui interdisait aux Africains de faire du cinéma. À sa sortie, le film a été largement acclamé, remportant de nombreux prix lors de festivals européens et africains, et consacrant Sembène comme « le père du cinéma africain ».

Bmvr Alcazar 23 Rue de la providence 13001 Marseille Marseille 13013 13th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr/

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