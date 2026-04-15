La notion du temps au Mexique, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux

La notion du temps au Mexique Jeudi 28 mai, 18h00 Salle Amédée Larrieu Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Par : A la Mexicaine

Cette conférence propose d’explorer les différentes perceptions du temps en France et au Mexique : d’un côté, une approche plus planifiée et structurée, de l’autre, une vision plus flexible et adaptable. Pourtant, loin de s’opposer, ces deux approches peuvent se compléter et s’enrichir mutuellement. Dès lors, la diversité culturelle apparaît comme une véritable force, ouvrant la voie à des pratiques professionnelles plus agiles et efficaces.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Salle Amédée Larrieu Place Amédée Larrieu Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence proposant d’explorer les différentes perceptions du temps en France et au Mexique. Mexique SALC

Mark Swallow