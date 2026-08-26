La Nouméenne OPT 2026 Hippodrome Henry Milliard Nouméa

Informations pratiques

Nouméa

La Nouméenne OPT 2026

Hippodrome Henry Milliard 14 rue Edouard Blériot Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 1500 – 1500 – XPF

le tarifs inclus un T-Shirt ‘La Nouméenne OPT’

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 07:30:00

fin : 2026-10-04 12:30:00

Date(s) :

2026-10-04

La Nouméenne OPT est une marche et course, solidaire, 100 % féminine, organisée en Nouvelle-Calédonie pour lutter contre le cancer du sein.

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Hippodrome Henry Milliard 14 rue Edouard Blériot Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer lacoursenoumeenne@gmail.com

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English : La Nouméenne OPT 2026

The Nouméenne OPT is an all-women solidarity walk and run organized in New Caledonia to fight breast cancer.

L’événement La Nouméenne OPT 2026 Nouméa a été mis à jour le 2026-08-26 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie