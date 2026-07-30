La Nouvelle-Zélande Ciné-conférence Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage
mardi 22 septembre 2026 · Espace Culturel et de Congrès Beauséjour · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
La Nouvelle-Zélande Ciné-conférence
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51 boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Mardi 22 septembre 2026 à 14h30, découvrez La Nouvelle-Zélande, le joyau des antipodes, une ciné-conférence en présence du réalisateur Alain Basset, entre nature grandiose et culture maorie.
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Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51 boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50
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English : La Nouvelle-Zélande Ciné-conférence
On Tuesday, September 22, 2026, at 2:30 PM, discover New Zealand—the jewel of the Antipodes—in a film-lecture featuring director Alain Basset, exploring everything from magnificent landscapes to Māori culture.
L’événement La Nouvelle-Zélande Ciné-conférence Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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