LA NUIT AUX MILLE COULEURS NUIT DES MUSÉES Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Perpignan

LA NUIT AUX MILLE COULEURS NUIT DES MUSÉES

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au musée Hyacinthe Rigaud, lors de l’édition 2026 de la Nuit européenne des musées, laissez-vous emporter par un voyage chromatique à travers les siècles. Ateliers, visites flash, DJ set dans la cour Lazerme et cocktails spécialement conçus pour le musée, feront de cette soirée immersive une expérience sensorielle festive.

Entrée libre sans réservation

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, during the 2026 edition of European Museum Night, let yourself be carried away on a chromatic journey through the centuries. Workshops, flash tours, a DJ set in the Cour Lazerme and cocktails specially designed for the museum, will make this immersive evening a festive sensory experience.

Free admission without reservation

L’événement LA NUIT AUX MILLE COULEURS NUIT DES MUSÉES Perpignan a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT66