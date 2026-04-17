Plougonvelin

La Nuit Celtique 2026

Enclos des moines Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11 01:00:00

Date(s) :

2026-08-11

À Plougonvelin, la Nuit Celtique 2026 vous promet une soirée festive !

Profitez des concerts d’An Driadenn, Skemm, Brendan Corre… et d’un feu d’artifice !

Restauration sur place crêpes, sandwichs, frites et glaces. .

Enclos des moines Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 30 52 59 09

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English : La Nuit Celtique 2026

L’événement La Nuit Celtique 2026 Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE