La Nuit Celtique 2026 Plougonvelin
La Nuit Celtique 2026 Plougonvelin mardi 11 août 2026.
Plougonvelin
La Nuit Celtique 2026
Enclos des moines Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 01:00:00
Date(s) :
2026-08-11
À Plougonvelin, la Nuit Celtique 2026 vous promet une soirée festive !
Profitez des concerts d’An Driadenn, Skemm, Brendan Corre… et d’un feu d’artifice !
Restauration sur place crêpes, sandwichs, frites et glaces. .
Enclos des moines Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 30 52 59 09
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English : La Nuit Celtique 2026
L’événement La Nuit Celtique 2026 Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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