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La Nuit Celtique 2026 Plougonvelin

La Nuit Celtique 2026 Plougonvelin mardi 11 août 2026.

Adresse : Enclos des moines

Ville : 29217 Plougonvelin

Département : Finistère

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Plougonvelin

La Nuit Celtique 2026

Enclos des moines Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 01:00:00

Date(s) :
2026-08-11

À Plougonvelin, la Nuit Celtique 2026 vous promet une soirée festive !

Profitez des concerts d’An Driadenn, Skemm, Brendan Corre… et d’un feu d’artifice !

Restauration sur place crêpes, sandwichs, frites et glaces.   .

Enclos des moines Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 30 52 59 09 

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English : La Nuit Celtique 2026

L’événement La Nuit Celtique 2026 Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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