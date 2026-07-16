La Nuit de la Chauve-souris, Salle de spectacle – St Hippolyte du Fort, Saint-Hippolyte-du-Fort

vendredi 28 août 2026 · Salle de spectacle - St Hippolyte du Fort · Saint-Hippolyte-du-Fort

Informations pratiques

La Nuit de la Chauve-souris Vendredi 28 août, 18h30 Salle de spectacle – St Hippolyte du Fort Gard

entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Une soirée organisée par l’association la Fourmi & la Cigale, à St Hippolyte du Fort (30)

→ Projection du documentaire « Mondes Sauvages – Chauves-souris, sentinelles de la forêt »

Un film de Claire Judrin – Une production Galatée Films / 2024

→ échanges avec Thierry Disca, chiroptérologue

→ observations et écoutes nocturnes

Salle de spectacle – St Hippolyte du Fort place du 8 mai Saint-Hippolyte-du-Fort 30170 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « actionsasso@fourmicigale.fr »}]

Les chauves-souris sont des mammifères pleins de surprises, familiers et pourtant méconnus. Apprenons à les connaître, les protéger, et peut-être les rencontrer…

« Mondes Sauvages – Chauves-souris, sentinelles de la forêt »

Un film de Claire Judrin – Une production Galatée Films / 2024