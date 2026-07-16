Visite : Métamorphoses Fort & Remparts de Saint-Hippolyte, 1687-1947, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Hippolyte-du-Fort

Informations pratiques

Visite : Métamorphoses Fort & Remparts de Saint-Hippolyte, 1687-1947 19 et 20 septembre Saint-Hippolyte-du-Fort Gard

Exposition libre et visites guidées toutes les heures, limitées à 20 personnes par groupe. La conférence se tiendra le samedi 19 septembre à 18h, à la salle de spectacle de Saint-Hippolyte-du-Fort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Métamorphoses du fort et des remparts de Saint-Hippolyte

À travers une visite guidée, une exposition et une conférence, découvrez l’histoire du fort de Saint-Hippolyte-du-Fort et les transformations qu’a connues la ville au fil des siècles.

Des visites guidées sont proposées toutes les heures pour explorer ce fort construit après la révocation de l’Édit de Nantes afin de contrôler la population protestante de Saint-Hippolyte et des Cévennes. À cette même époque, des remparts furent édifiés autour de la ville et une nouvelle église construite.

Si les remparts ont aujourd’hui presque entièrement disparu, la tour Saint-Jean, située sur la route de Cros, en constitue un précieux témoignage. L’église est toujours visible, tandis que le fort, réduit à ses bâtiments d’habitation, a connu de multiples usages au cours de son histoire : prison, gendarmerie, logements, avant d’être occupé aujourd’hui par l’entreprise Jallatte.

Une plongée passionnante dans l’histoire urbaine et patrimoniale de Saint-Hippolyte-du-Fort.

Saint-Hippolyte-du-Fort rue du Fort Pierre Jalatte, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort 30170 Gard Occitanie https://cahiershautvidourle.wixsite.com/cahiershautvidourle https://www.facebook.com/lesamisdeclio Fort construit en 1687 par Louis XIV pour contrôler les protestants après la révocation de l’Édit de Nantes parkings à proximité, pas de transport en commun

Métamorphoses Fort & remparts de Saint-Hippolyte

© Les Amis de Clio