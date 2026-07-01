Visite commentée du Musée de la soie, Musée de la soie, Saint-Hippolyte-du-Fort

Informations pratiques

Visite commentée du Musée de la soie 19 et 20 septembre Musée de la soie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

15h30 : Visite commentée du musée de la Soie

Plongez dans les collections du musée de la Soie et explorez la mémoire et les traditions de cet artistanat à travers objets, photographies et récits.

Musée de la soie Place du 8 mai, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort 30170 Gard Occitanie 04 30 67 26 94 http://www.museedelasoie-cevennes.com Le musée retrace le passé séricicole des Cévennes et s’attache à mettre en valeur un patrimoine qui participa du XIIIe au XXe siècle à l’identité cévenole.

Il offre la découverte de son élevage de vers à soie maintenu à tous les stades du cycle (d’avril à octobre) dans une magnanerie reconstituée, de ses machines ingénieuses et d’un magnifique savoir-faire.

Un film d’archive de 1925 sur la sériciculture complète la visite.

La boutique qui accueille l’espace vente des Soieries des Cévennes, propose aussi les créations originales d’artisans créateurs locaux.

15h30 : Visite commentée du musée de la Soie

©DR