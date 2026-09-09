Informations pratiques

La Rochelle

La Nuit de la Recherche en Nouvelle-Aquitaine

Divers lieux à La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:30:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Une immersion originale et ludique dans le monde scientifique ! Des spectacles, des ateliers, des expositions, un parcours de rencontres et bien plus encore pour montrer que la recherche peut être accessible, vivante et proche de toutes et tous.

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Divers lieux à La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

A unique and fun way to dive into the world of science! Shows, workshops, exhibits, an interactive tour, and much more—all designed to show that research can be accessible, engaging, and relevant to everyone.

L’événement La Nuit de la Recherche en Nouvelle-Aquitaine La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle