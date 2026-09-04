La Nuit des Bibliothèques – Croisière en Méditerranée – Embarquement à Annoeullin, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin · Annœullin
Informations pratiques
La Nuit des Bibliothèques – Croisière en Méditerranée – Embarquement à Annoeullin Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00
Croisière en Méditerranée – Embarquement à Annoeullin
Le programme :
https://www.calameo.com/read/001026471150470b20179
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Croisière en Méditerranée – Embarquement à Annoeullin
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