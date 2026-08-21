AGENDA · Annœullin
Le moment des boutchoux, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin · Annœullin
Informations pratiques
Le moment des boutchoux Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France
le moment des boutchoux
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