Le moment des boutchoux, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin

Informations pratiques

Le moment des boutchoux Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France

le moment des boutchoux