Informations pratiques

Castries

LA NUIT DES CHÂTEAUX CHÂTEAU DE LUMIÈRES

Rue du Château Castries Hérault

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18 2026-10-19

De 19h à 00h, c’est bien la nuit que le Château de Castries révèle tous ses secrets… Cet événement est LE rendez-vous du patrimoine à ne pas manquer en ce mois d’octobre !

De 19h à 00h, c’est bien la nuit que le Château de Castries révèle tous ses secrets… Cet événement est LE rendez-vous du patrimoine à ne pas manquer en ce mois d’octobre !

Pendant ce grand week-end d’octobre, le Château s’illumine et vous ouvre ses portes pour une expérience spectaculaire visite et parcours immersif dans le Château de Lumières, projections monumentales sur les façades de la cour d’honneur du château, terrasses et bois entièrement illuminés pour une balade magique sous les étoiles.

Tarifs

Le samedi 18 et dimanche 19 octobre, La Nuit des Châteaux. De 19h30 à 00h.

Tarif adulte 19,50€ / Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 18€ / Tarif jeune (11–17 ans) 16€ / Tarif enfant (4–10 ans) 13€ / Moins de 4 ans Gratuit .

Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie contact@chateau-castries.com

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English :

From 7:00 p.m. to midnight—it’s truly at night that the Château de Castries reveals all its secrets. This event is THE heritage event you won’t want to miss this October!

L’événement LA NUIT DES CHÂTEAUX CHÂTEAU DE LUMIÈRES Castries a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER