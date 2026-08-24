LA NUIT DES CHÂTEAUX CHÂTEAU DE LUMIÈRES Castries
dimanche 18 octobre 2026 · Castries
Informations pratiques
Castries
LA NUIT DES CHÂTEAUX CHÂTEAU DE LUMIÈRES
Rue du Château Castries Hérault
Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18 2026-10-19
De 19h à 00h, c’est bien la nuit que le Château de Castries révèle tous ses secrets… Cet événement est LE rendez-vous du patrimoine à ne pas manquer en ce mois d’octobre !
De 19h à 00h, c’est bien la nuit que le Château de Castries révèle tous ses secrets… Cet événement est LE rendez-vous du patrimoine à ne pas manquer en ce mois d’octobre !
Pendant ce grand week-end d’octobre, le Château s’illumine et vous ouvre ses portes pour une expérience spectaculaire visite et parcours immersif dans le Château de Lumières, projections monumentales sur les façades de la cour d’honneur du château, terrasses et bois entièrement illuminés pour une balade magique sous les étoiles.
Tarifs
Le samedi 18 et dimanche 19 octobre, La Nuit des Châteaux. De 19h30 à 00h.
Tarif adulte 19,50€ / Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 18€ / Tarif jeune (11–17 ans) 16€ / Tarif enfant (4–10 ans) 13€ / Moins de 4 ans Gratuit .
Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie contact@chateau-castries.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 7:00 p.m. to midnight—it’s truly at night that the Château de Castries reveals all its secrets. This event is THE heritage event you won’t want to miss this October!
L’événement LA NUIT DES CHÂTEAUX CHÂTEAU DE LUMIÈRES Castries a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Castries (Hérault)
- RÉOUVERTURE DU CHÂTEAU DE CASTRIES Castries 18 septembre 2026
- VISITES DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES Castries 19 septembre 2026
- Visite libre pour la réouverture du Château de Castries, Château de Castries, Castries 19 septembre 2026
- Exposition : Balade In’Artendue, Galerie des halles, Castries 19 septembre 2026
- HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Castries 20 septembre 2026