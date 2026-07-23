La nuit des châteaux L’empreinte étoilée de l’anis et une exploration historique au château Cours Mirabeau Marignane

Informations pratiques

Marignane

La nuit des châteaux L’empreinte étoilée de l’anis et une exploration historique au château

Vendredi 16 octobre 2026.

RV à partir de 18h15 devant l’Office de Tourisme. Début de la visite à 18h30. Cours Mirabeau Château des Covet de Marignane Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Les plafonds du château de Marignane illustrent le langage des fleurs jusque dans la chambre du seigneur ! La Provence célèbre aussi la belle histoire de l’anis. Une soirée fleurie et passionnante à ne surtout pas manquer.

Une nuit magique ! Une nuit pour préserver le patrimoine ! Une nuit culturelle pour petits et grands !

Qui n’a jamais rêvé de déambuler dans un château millénaire à la tombée de la nuit ?

Partout en France et pour la troisième édition, des centaines de châteaux vous ouvrent en même temps leurs portes, pour une expérience nocturne hors du commun.

Plus de cent châteaux, répartis sur plus de soixante départements participent déjà à cet événement unique en France la nuit des châteaux !

Faites-vous plaisir ! .

Cours Mirabeau Château des Covet de Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

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English :

The ceilings of the Château de Marignane showcase the language of flowers, right up to the lord’s chamber! Provence also celebrates the wonderful history of anise. A flower-filled and fascinating evening—one you won’t want to miss.

L’événement La nuit des châteaux L’empreinte étoilée de l’anis et une exploration historique au château Marignane a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de Marignane