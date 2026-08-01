Informations pratiques

Basly

La nuit des étoiles

Ancienne école maternelle Basly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Observation de la Lune, de Saturne et de quelques objets du ciel profond, amas d’étoiles, nébuleuses, animée par des passionnés d’astronomie

Observation de la Lune, de Saturne et de quelques objets du ciel profond — amas d’étoiles, nébuleuses… — animée par des passionnés d’astronomie. .

Ancienne école maternelle Basly 14610 Calvados Normandie

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English : La nuit des étoiles

Observation of the Moon, Saturn and a number of deep-sky objects, such as star clusters and nebulae, led by astronomy enthusiasts

L’événement La nuit des étoiles Basly a été mis à jour le 2026-08-07 par Calvados Attractivité