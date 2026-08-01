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AGENDA · Basly

La nuit des étoiles Basly

mercredi 19 août 2026 · Basly

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Ancienne école maternelle
Ville
14610 Basly
Département
Calvados
Tarif

Basly

La nuit des étoiles

Ancienne école maternelle Basly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Observation de la Lune, de Saturne et de quelques objets du ciel profond, amas d’étoiles, nébuleuses, animée par des passionnés d’astronomie
Observation de la Lune, de Saturne et de quelques objets du ciel profond — amas d’étoiles, nébuleuses… — animée par des passionnés d’astronomie.   .

Ancienne école maternelle Basly 14610 Calvados Normandie  

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English : La nuit des étoiles

Observation of the Moon, Saturn and a number of deep-sky objects, such as star clusters and nebulae, led by astronomy enthusiasts

L’événement La nuit des étoiles Basly a été mis à jour le 2026-08-07 par Calvados Attractivité

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