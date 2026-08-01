La nuit des étoiles Basly
mercredi 19 août 2026 · Basly
Informations pratiques
Basly
La nuit des étoiles
Ancienne école maternelle Basly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Observation de la Lune, de Saturne et de quelques objets du ciel profond, amas d’étoiles, nébuleuses, animée par des passionnés d’astronomie
Observation de la Lune, de Saturne et de quelques objets du ciel profond — amas d’étoiles, nébuleuses… — animée par des passionnés d’astronomie. .
Ancienne école maternelle Basly 14610 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La nuit des étoiles
Observation of the Moon, Saturn and a number of deep-sky objects, such as star clusters and nebulae, led by astronomy enthusiasts
L’événement La nuit des étoiles Basly a été mis à jour le 2026-08-07 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Basly (Calvados)
- La Fête de Basly est de retour ! Basly 28 août 2026
- Exposition de dentelles anciennes, Salle André Vauvert, Basly 18 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Église Saint-Georges, Basly 19 septembre 2026
- Visite libre de l’ancien cimetière protestant, Ancien cimetière protestant, Basly 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Georges, Basly 19 septembre 2026