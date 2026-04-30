La Nuit des Étoiles Soirée Astronomie Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · Bains-les-Bains · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
La Nuit des Étoiles Soirée Astronomie
Bains-les-Bains 5162B Rue du Bertramont Grand Parc Thermal La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre du Festival Ô les Bains! 2026, levez les yeux vers les étoiles et laissez-vous émerveiller avec l’Astro Club de Thaon-les-Vosges. Entre observation du ciel et découvertes astronomiques, la Nuit des Étoiles vous invite à un voyage exceptionnel aux confins de l’Univers.Tout public
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Bains-les-Bains 5162B Rue du Bertramont Grand Parc Thermal La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 79 60
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English :
As part of the 2026 %D4 les Bains! Festival, look up at the %E9stars and let the Thaon-les-Vosges Astro Club fill you with %E9wonder. Combining stargazing and astronomical discoveries, the Night of the Stars invites you on an extraordinary journey to the far reaches of the universe.
L’événement La Nuit des Étoiles Soirée Astronomie La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par OT EPINAL ET SA REGION
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